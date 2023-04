UPA de Unamar está funcionando a base de gerador nesta sexta

A Prefeitura de Cabo Frio informa que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Unamar, no distrito de Tamoios, está funcionando com adequações no atendimento, durante esta sexta-feira (14), em virtude de falhas no fornecimento de energia elétrica.

A unidade de saúde está sendo alimentada pelo gerador de energia elétrica após a queima de um transformador. O serviço de Raio-X foi transferido para o Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (CEAD) e o restante dos atendimentos ocorre normalmente.

Nenhum paciente deixou de ser atendido ou precisou ser transferido da unidade até o momento. As outras unidades de saúde do município estão de sobreaviso e as ambulâncias estão de prontidão, em caso de necessidade. A logística preparada pela Secretaria Municipal de Saúde prevê uma pausa programada no gerador, durante meia hora, no próximo domingo (16), para reabastecimento de combustível. A Secretaria de Saúde está preparando um processo emergencial para o conserto do transformador e a previsão é de que o problema esteja solucionado no início da próxima semana.