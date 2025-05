Vacina contra Influenza está liberada para toda população em Búzios

A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacina contra a Influenza está liberada para toda a população a partir desta terça-feira (27), das 9h às 16h. A ampliação do público-alvo foi autorizada por meio de ofício encaminhado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em razão da disponibilidade de novas doses destinadas ao município.

Com a liberação, pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários definidos inicialmente pela campanha também poderão se vacinar nas unidades de saúde do município. A medida visa ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra os vírus da gripe, especialmente durante o período de maior circulação da doença.

A Secretaria de Saúde orienta que todos compareçam munidos de documento de identificação e cartão do SUS para garantir a aplicação da dose. A vacinação ocorrerá enquanto durarem os estoques.

Procure a unidade de saúde mais próxima e proteja-se!