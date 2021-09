Vacinação contra a Covid-19 em Cabo Frio atende somente 2ª dose na próxima semana

O calendário de vacinação contra a Covid-19, na próxima semana, atenderá o público que está no período para receber a segunda dose dos imunizantes. O motivo é a quantidade de doses enviadas pelo Estado e as orientações previstas na Nota Técnica indicando quais os grupos e aplicações deverão ser realizados com a última remessa recebida pelo município.

A vacinação de adolescentes está suspensa até o recebimento do imunizante para este público. A Secretaria de Saúde de Cabo Frio tem a expectativa de receber, até o fim da próxima semana, um novo lote de vacinas enviadas pelo Governo Federal e repassadas pelo Estado. Se isso ocorrer, a aplicação da primeira dose para os adolescentes em Cabo Frio será retomada normalmente.

O calendário de vacinação para a semana do dia 13 a 17 de setembro, será o seguinte: segunda-feira (13), a equipe de imunização estará atendendo os acamados, com a segunda dose da vacina; de terça (14) a sexta-feira (17) serão vacinadas as pessoas que estão no período para receber a segunda dose da vacina.

A vacinação da segunda dose dos imunizantes AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer acontece nas unidades de saúde que fazem a imunização contra a Covid-19, das 9h às 16h.

Para receber a segunda dose da vacina, o cidadão deve ter feito a vacinação da primeira dose no município. No ato da imunização, a pessoa deverá apresentar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência, com endereço de Cabo Frio e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.

Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador deve se imunizar no próximo dia útil à data agendada.

Para próxima semana estão aprazadas 17.049 pessoas. A coordenadora de imunização, Patrícia Freitas, ressalta que a eficácia prometida pela vacina foi determinada de acordo com estudos que testaram com as duas aplicações.

“A segunda dose é tão importante quanto a primeira, pois aumenta a proteção contra a Covid-19 e ajuda a prolongá-la. Quem perdeu o prazo da aplicação, também deve comparecer para se vacinar. O estoque de imunização é separado em primeira e segunda dose e as vacinas ficam reservadas”, explica Patrícia.

DRIVE-THRU SERÁ EXCLUSIVO PARA SEGUNDA DOSE DAS VACINAS ASTRAZENECA E CORONAVAC

A vacinação no sistema drive-thru, em Cabo Frio, será exclusiva para atender pessoas que estão no período para a aplicação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e CoronaVac. Quem perdeu o prazo também deve comparecer para se vacinar. Os dois polos de drive-thru funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 16h. Em caso de alerta meteorológico, a vacinação nos dois pontos pode ser suspensa.

ONDE SE VACINAR:

DRIVE-THRU (APENAS SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA E CORONAVAC)

Drive-thru – Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo Portinho

Drive thru – PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º DISTRITO

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº