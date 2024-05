Varanda de quiosque despenca na Praia das Conchas, em Cabo Frio

By

A varanda de um quiosque despencou na Praia das Conchas, em Cabo Frio, na manhã desta quarta-feira (22), após não suportar o peso e desabar. 60 pessoas estavam no local no momento.

Do grupo, cinco pessoas deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com escoriações leves. Segundo a Prefeitura, eles receberam os atendimentos e foram liberados.

A Prefeitura de Cabo Frio informou ainda que a Defesa Civil interditou novamente o quiosque no início da tarde desta quarta (22), após a queda da varanda externa.

O quiosque, com outros três, já estavam interditados aguardando o resultado de um processo na Justiça. Seis outros quiosques que também ficam na orla da Praia das Conchas foram demolidos no dia 30 de abril. A ação do Ministério Público Federal (MPF) tramitava há mais de 20 anos.

Os quiosques eram construídos em área ambiental da União, atuando sem as devidas autorizações legais.

“Pela manhã, ignorando a interdição da orla e dos quiosques, um grupo com cerca de 60 pessoas esteve no local se posicionando no pavimento da varanda, que não suportou o peso e desabou”, informou a Prefeitura.

Logo após o ocorrido, o secretário interino de Obras e Serviços Públicos, Luciano Silveira, e o superintendente de Defesa Civil, Márcio Soren, estiveram no local, onde foi constatada a deterioração da laje e a necessidade de nova interdição.

A Prefeitura reafirmou que a Praia das Conchas segue com o acesso interditado para a segurança dos banhistas, já que na área ainda há escombros dos outros seis quiosques que foram demolidos e os escombros estão sendo retirados.

Nesta semana, a Prefeitura informou que vai promover uma força tarefa para a retirada do entulho da orla.