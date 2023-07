Vereador Davi Souza critica notícias falsas sobre o estado de saúde de José Bonifácio: “é preciso ter respeito”

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, está internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), recebendo suplementação alimentar. Ele têm enfrentando dificuldades para se alimentar desde que o tratamento contra o câncer foi intensificado através de sessões de quimioterapia.



Em entrevista na Rádio Litoral FM, no programa Bom Dia Litoral, do apresentador Ademilton Ferreira, o vereador e líder do governo na Câmara, Davi Souza, classificou de Fake News as informações de que ele teria promovido, ontem, uma possivel reunião com o “grupo duro” do governo e a Executiva do PDT para discutir o afastamento do prefeito José Bonifácio. O vereador pediu respeito e voltou a criticar as notícias falsas que estão sendo veiculadas.



O secretário de Saúde de Cabo Frio, Jânio Mendes, também desmentiu informações de que o prefeito estaria entubado e em coma. Jânio disse que o estado de saúde do prefeito é frágil em razão da dificuldade alimentar mas está consciente, conversando e fazendo alimentação suplementar.