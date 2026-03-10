Vereador de Cabo Frio anuncia reforma da Praça da Gamboa



Nesta terça-feira, dia 10, o vereador de Cabo Frio Alfredo Gonçalves anunciou a reforma da Praça da Gamboa.

“Promessa feita é compromisso assumido, e compromisso a gente honra! Quem me acompanha sabe do carinho especial que tenho pela Gamboa. Trabalhei muito por essa praça, destinei mais de R$ 168 mil em emenda impositiva para mobiliário urbano, manutenção e conservação, e levei essa demanda diretamente ao prefeito. A boa notícia é que a reforma da Praça da Gamboa já é uma realidade e, muito em breve, os moradores vão poder ver esse espaço renovado, mais bonito e mais acolhedor para a comunidade. É gratificante ver nossa demanda se transformar em conquista para o bairro, porque aqui a gente faz política assim, cobrando, dialogando, fiscalizando e buscando sempre garantir o que a nossa gente precisa e merece”, disse.