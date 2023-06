Vereadora Carol Midori diz que é a favor do afastamento do Prefeito de Cabo Frio

A vereadora de Cabo Frio, Caroline Midori, disse em entrevista ao Bom Dia Litoral, com Ademilton Ferreira, que é favorável ao afastamento do prefeito José Bonifácio e que vai votar a favor do impeachment do prefeito, protocolado na tarde de ontem, pelo vereador Roberto de Jesus.

A vereadora disse que o prefeito perdeu as condições de governar com o agravamento do estado de saúde dele, que enfrenta um câncer de fígado e que a situação já se reflete no abandono da cidade, cheia de buracos e com serviços essenciais precários, como saúde.

Carol Midori, acredita, entretanto, que Jesus terá dificuldades de convencer os demais vereadores da necessidade de afastamento do prefeito, já que a base aliada do governo tem a ampla maioria. Ela também não acredita que o projeto seja pautado pelo presidente Miguel Alencar antes do recesso parlamentar de julho.