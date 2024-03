Vereadores cobram licitação e agendam visita às instalações do Aeroporto de Cabo Frio 

A Câmara Municipal de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, realizou uma audiência pública na quarta-feira (6) sobre a concessão do Aeroporto Internacional de Cabo Frio. A iniciativa é do vereador Davi Souza (PDT), presidente da Comissão de Análise dos Setores de Turismo e Cultura do Município.

Ficou determinada uma visita dos membros da Comissão de Análise dos Setores de Turismo e Cultura às instalações do aeroporto. Os vereadores também cobraram prazos para que a licitação fosse marcada pelo Executivo, bem como os demais andamentos do certame.

Na sessão plenária de 28 de fevereiro, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro proferiu dois acórdãos em que autoriza o prosseguimento do procedimento licitatório. O certame havia sido suspenso monocraticamente em 28 de julho de 2023, após a representação de duas empresas interessadas e que apontaram possíveis irregularidades no edital.

O Aeroporto Internacional de Cabo Frio foi inaugurado em 1998 e concedido para gestão da iniciativa privada em 2001. Tem a segunda maior pista de pouso do Estado do Rio, atrás apenas do Galeão.