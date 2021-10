Vereadores de São Pedro da Aldeia derrubam veto do prefeito à lei que previne violência à educadores

Por unanimidade, os vereadores de São Pedro da Aldeia derrubaram o veto do prefeito Fábio do Pastel (PODEMOS) à lei de autoria do vereador Isaías do Escola (PROS) que institui política de prevenção à violência contra educadores que atuam no município.

Fazendo uso da palavra, Isaías pediu a derrubada do veto, lembrando que a violência tem aumentado em nossa sociedade e muitas vezes os educadores são as vítimas de agressões tanto físicas como morais.

Como a sessão ordinária desta quinta-feira (14) ocorreu na véspera do Dia do Professor, as homenagens aos mestres se multiplicaram, com entrega de moções de aplausos à diretora adjunta da Escola Municipal Francisco de Assis, Alzira Mendes, concedida pelo vereador Jean Pierre (PODEMOS); à diretora da Escola Municipal Barnabé Mariano de Souza, Maria da Glória Mattos dos Santos e ao desportista Luís Otávio de Souza Chaves, o Canhota, ambas concedidas pelo vereador Franklin da Escolinha (CIDADANIA)

A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia vai acontecer na próxima terça-feira (19), às 11h, aberta ao público.