Vigilância Sanitária de Cabo Frio encontra produtos vencidos em diversos estabelecimentos da cidade

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde flagrou, nesta sexta-feira (4), 44 quilos de produtos vencidos em mercados localizados nos bairros São Cristóvão e Parque Burle. A ação é resultado de uma denúncia anônima.

Os alimentos impróprios para consumo foram descartados devido às condições de armazenamento e validade. Entre os produtos, havia laticínios, carnes e frango. Os locais foram notificados e receberam prazos para adequações e regularização da licença sanitária.

Ainda nesta sexta, as equipes foram checar uma denúncia de existência de um pombo no estoque em um supermercado no bairro São Cristóvão. O estabelecimento foi notificado para retirada do animal imediatamente.

Durante esta semana, a equipe realizou ainda uma operação educativa e de verificação de licença sanitária. As inspeções realizadas pelo setor visam a orientar o comércio sobre as exigências higiênico-sanitárias para garantir a saúde da população.

Nesta quarta-feira (2), os agentes vistoriaram oito estabelecimentos nos bairros Itajuru e Centro, após uma denúncia anônima. Na ação, foram encontrados produtos vencidos no mês de maio deste ano e laticínios armazenados de forma incorreta.

Já na quinta-feira (3), os agentes vistoriaram o Mercado Municipal de Peixe. Todos os responsáveis foram notificados a regularizar a documentação, com prazo de sete dias para adequação.

Segundo o Código Sanitário do município, o estabelecimento que descumprir as condições de higiene pode ser punido com advertência, multa e, até mesmo, a interdição do local.

Informações podem ser obtidas por meio do telefone 2646-2506 ou, presencialmente, na sede da Vigilância Sanitária, que fica na avenida Rio Branco, número 130, bairro São Cristóvão.