Vigilância Sanitária de Cabo Frio interdita padaria em condições insalubres

As equipes da Superintendência de Vigilância Sanitária, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde, percorreram, nesta semana, 43 estabelecimentos comerciais nos bairros Vila Nova, Centro, Novo Portinho, Praia do Siqueira, Palmeiras, Parque Riviera, Jardim Excelsior, São Cristóvão, Guarani e Jardim Caiçara. Os segmentos foram padarias, depósitos, farmácia e mercado.

A ação resultou na interdição total de uma padaria no Jardim Caiçara, e parcial de outras duas panificadoras; um depósito e uma farmácia de manipulação. Os demais locais foram notificados e receberam prazos para adequações e regularização da licença sanitária.

As fiscalizações são feitas de forma rotineira e também a partir de denúncias. São vistoriadas a conservação e armazenamento de mercadorias, refrigeração, data de validade dos alimentos, dentre outros aspectos.

Segundo o Código Sanitário do município, o estabelecimento que descumprir as condições de higiene pode ser punido com advertência, multa e, até mesmo, a interdição do local.

A sede da Vigilância Sanitária fica na avenida Rio Branco, número 130, bairro São Cristóvão.