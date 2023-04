Vigilância Sanitária de Cabo Frio interdita três mercados, cinco restaurantes e dois depósitos

A Superintendência de Vigilância Sanitária em Cabo Frio, está intensificando as ações contra estabelecimentos que lidam com alimentos e não cumprem às exigências higiênico-sanitárias, o que coloca os consumidores em risco.

Só neste mês de abril ocorreram dez interdições, sendo três supermercados, cinco cozinhas de restaurantes e dois depósitos. A ação ocorreu após denúncias feitas ao órgão relatando problemas como presença de roedores, produtos vencidos, estragados ou mal-condicionados.

A maior parte das interdições (as cozinhas e depósitos) ocorreu na rua Porto Alegre, no bairro Palmeiras, que é um polo de bares e restaurantes muito frequentado por turistas e moradores.

Um dos supermercados, alvo da fiscalização, fica no Centro e foi parcialmente interditado.

“No caso do supermercado do Centro, a equipe encontrou produtos sem datas de validade, sem condições de consumo. Foram 59,65kg de ponta de frios, 12,45kg de pizza da casa, 16,75kg bacon fatiado, 2kg de carne seca, 14,4kg de queijo prato fatiado e 2kg de linguiça paio localizados nestas condições e descartados”, disse o superintendente de Vigilância Sanitária, Emanuel Molina, lembrando que a parte do depósito de bebidas foi interditada por estar em condições insalubres.

Na última quinta (13), também houve a interdição dos setores de padaria e de corte de legumes em um supermercado do bairro Jardim Flamboyant. O estabelecimento ficou com o funcionamento proibido até a realização de uma obra para melhorias e adequações. No dia 16 de março, o local já havia recebido uma multa no valor de R$ 2 mil pelo não cumprimento de normas sanitárias.

“O mercado não obedeceu às determinações e continuou a fabricação e vendas de pães, mesmo estando a padaria e o setor de corte de legumes em condições insalubres, em pleno descaso com a saúde pública. Desta forma, interditamos novamente os setores e demos prazo de sete dias para que o mercado finalize a obra já iniciada e atenda a todas as exigências sanitárias”, conta Emanuel.

No começo do mês, um outro supermercado do Centro foi interditado e multado. O estabelecimento permaneceu fechado até que todas as irregularidades fossem sanadas. Durante a inspeção, foram encontradas condições insalubres no depósito, como acúmulo de lixo, pontos com mofo e irregularidades no armazenamento dos produtos.

Todos os estabelecimentos comerciais que passaram por inspeção e foram notificados receberam prazos para realização de obras e adequações para a desinterdição.

A equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária está voltando aos locais interditados para verificar se as medidas corretivas foram implantadas.

Denúncias

Denúncias podem ser feitas na sede da Vigilância Sanitária, localizada na Rua Visconde do Rio Branco, 130/ Fundos, no bairro São Cristóvão.