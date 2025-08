Vigilância Sanitária e Secretaria de Agricultura e Pesca fazem fiscalização no Mercado Municipal de Peixes de Cabo Frio

A equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pesca, realizou uma ação de fiscalização no Mercado Municipal de Peixes nesta quinta-feira (31). O objetivo foi verificar as boas práticas de higiene aplicadas pelos comerciantes de peixe e o cuidado com o pescado. Um selo de qualidade, que atesta as condições do estabelecimento e as práticas em conformidade com as normas da Vigilância, foi distribuído nas bancas.

“Algumas bancas ainda vão se adequar para, então, conseguirem o selo. Essa ação é em prol do serviço oferecido à população: a higiene das bancas e o trato com o pescado são fundamentais. Nosso objetivo é orientar, acompanhar o desenvolvimento do processo e garantir segurança alimentar a todos”, explicou Kelly Araújo, superintendente da Vigilância Sanitária.

Dentre as práticas proibidas no espaço, estão o uso de chinelo de dedo para quem trabalha nas bancas e o uso de tábuas com ranhuras. Mais uma vez, os comerciantes foram orientados e receberam uma cartilha sobre orientações, temperatura e acondicionamento correto dos pescados.

A ação aconteceu após um curso realizado no mês de maio, direcionado a comerciantes de peixarias do município sobre boas práticas na manipulação de alimentos, higiene no ambiente de trabalho e regras de segurança para trabalhadores e clientes.

Cerca de 40 representantes de estabelecimentos comerciais do setor de pescado estiveram presentes na capacitação promovida pela Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pesca.