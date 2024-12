Virada do ano em São Pedro da Aldeia terá muita música e fogos

A festa da virada de São Pedro da Aldeia será ao som de muita música e fogos de artifício na Praia do Centro. A Prefeitura preparou uma programação especial para a noite do dia 31 de dezembro, com shows, esquema de segurança reforçado e ordenamento do trânsito.



A comemoração começa logo cedo, às 21h, com abertura do DJ Wanderson XVR, seguida pelos sucessos da banda Pagodeando, que promete levantar o público às 21h30. A chegada do novo ano será anunciada pela voz marcante de Raylane Mendes, que inicia o show às 23h30 e comanda a contagem regressiva para a tradicional queima de fogos às 00h. Para encerrar a noite, o projeto Live On apresenta os próprios remixes e leva um repertório exclusivo, a partir das 1h30, para as areias da Praia do Centro, na Praça Hermógenes Freire da Costa.

A secretária de Turismo, Claudia Tinoco, destacou o planejamento para a festa da virada. “São Pedro Aldeia é uma cidade tranquila, ordeira, e organizada; nós já estamos com tudo preparado para a virada do ano. Nós vamos ter três bandas, DJ e a tradicional queima de fogos. A expectativa é de que, mais uma vez, a cidade receba um grande número de visitantes e a administração municipal está com tudo organizado, feito com muito cuidado e muito carinho. O prefeito Fábio do Pastel sempre pede que a gente se dedique ao máximo para garantir a segurança dos moradores e turistas, que são muito bem-vindos na nossa cidade, e eu tenho certeza que vai ser um grande Réveillon”, apontou Claudia Tinoco.

Bandas prometem levantar o público

Com 30 anos de experiência e mais de 2 mil plays na principal plataforma de streaming de músicas atualmente, o DJ Wanderson XVR abre a festa da virada. Welton (Tantam e back vocal), Vinnicius (vocalista) e Carlos Henrique (Pandeiro e back vocal) uniram-se após mais de 10 anos de trabalho para formarem o Grupo Pagodeando, que leva sucessos dos anos 90 e atuais, em uma mistura que promete levar a essência do pagode.

Com energia contagiante, carisma e voz intensa, Raylane Mendes toca os sucessos “Chumbo Trocado”,”Tum Tum Tum”, e mais, além de compartilhar com o público o espetáculo pirotécnico na Lagoa de Araruama. Fechando a festa da virada, o LiveON Project promete levar uma experiência única com repertório exclusivo e remixes próprios.

Esquema especial de trânsito e de segurança

Para tornar o local da festa mais seguro, garantindo, ainda, a fluidez do trânsito, a subida da Avenida São Pedro será interditada a partir das 17h. Já a descida da Av. São Pedro será fechada em todo o comprimento da Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão, das 22h30 do dia 31 de dezembro até as 00h20 do dia 01 de janeiro. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública vai isolar, com grades, os acostamentos da Rodovia RJ-140, em toda extensão onde houver concentração de pessoas.

Foto: Cleydson Alan/ Arquivo

Para garantir que tudo ocorra bem, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública irá promover um esquema especial de trabalho com a Guarda Civil Municipal e a Vigilância Municipal para manter um efetivo dedicado à realização do evento. O esquema conta, ainda, com agentes da Defesa Civil, Fiscalização de Posturas e equipes da Segurança Desarmada, que vão cobrir todo o perímetro do evento e imediações.

A GCM irá realizar rondas nas áreas do entorno do evento para garantir o deslocamento seguro de todos e um esquema especial de trânsito será aplicado para a realização dos shows.

Programação

21h – Abertura com DJ Wanderson XVR

21h30 – Pagodeando

23h30 – Raylane Mendes

00h – Fogos da Virada

01h30 – Live On