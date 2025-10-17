Vistoria técnica na Passagem, em Cabo Frio, comprova avanços no sistema de esgotamento após a 1ª Jornada do Saneamento

A 1ª Jornada Técnica do Saneamento, promovida pela Prefeitura de Cabo Frio, começa a apresentar resultados concretos. Nesta quinta-feira (16), o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, esteve no bairro da Passagem para acompanhar as melhorias executadas pela concessionária Prolagos no sistema de esgotamento sanitário, como parte das determinações estabelecidas pelo município durante a Jornada.

Durante a vistoria, foi constatada a instalação de um novo transformador e a reestruturação completa da parte elétrica e civil da estação. A unidade também recebeu um gerador de energia, o que assegura o pleno funcionamento do sistema mesmo em situações de queda de energia, garantindo que o esgoto continue sendo bombeado até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de São Bento.

O secretário destacou que a intervenção é resultado direto do diálogo técnico e da atuação integrada entre poder público e concessionária, iniciada na I Jornada Técnica do Saneamento, realizada no mês de maio.

“Esse é o resultado do diálogo, da perseverança e da fiscalização. Essa unidade vinha apresentando quedas de energia e interrupções no funcionamento. Fizemos relatório e solicitamos várias reformas, não só dessa, mas especificamente essa. A parte elétrica foi toda refeita, o arcabouço de concreto foi refeito e o gerador foi instalado. Mesmo se houver falha de energia, essa unidade continuará funcionando e levando o esgoto para a ETE de São Bento”, ressaltou Jailton.

A 1ª Jornada Técnica do Saneamento, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, reuniu técnicos, especialistas, instituições e representantes da sociedade civil para discutir desafios e propor soluções conjuntas para o saneamento básico de Cabo Frio. O evento resultou em um relatório técnico com diagnósticos e recomendações que vêm orientando ações de melhoria e monitoramento em diversos pontos da cidade.

Segundo o secretário, o reforço nas fiscalizações e a execução das intervenções solicitadas são parte da política de acompanhamento permanente da gestão municipal. “Nosso compromisso é garantir que o saneamento funcione com eficiência, segurança e responsabilidade ambiental, como orienta o prefeito Dr. Serginho. Esse trabalho é fruto desse acompanhamento constante, do diálogo técnico e da transparência nas ações”, finalizou Jailton.