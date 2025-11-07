Vistorias técnicas em áreas de Tamoios, Maria Joaquina e Praia Rasa, em Cabo Frio, são realizadas

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta quarta-feira (5), vistorias técnicas e de reconhecimento de campo em áreas públicas do distrito de Tamoios, na Praia Rasa e em Maria Joaquina. A ação, determinada pelo prefeito Dr. Serginho, contou com a participação dos secretários de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira; e de Turismo, Davi Barcelos; e do secretário adjunto de Relações Institucionais, Gustavo Rosa.

As visitas abrangeram a praça central do bairro Maria Joaquina, a orla de Tamoios e a Praia da Rasa, dentro dos limites do município. O objetivo foi avaliar as condições estruturais, ambientais e urbanísticas dos espaços, como parte do planejamento municipal de requalificação e revitalização. Os dados levantados subsidiarão a elaboração de projetos técnicos, que serão desenvolvidos pela Prefeitura.

De acordo com o arquiteto e urbanista Gustavo Rosa, a iniciativa integra as ações de valorização dos espaços públicos e promoção do desenvolvimento urbano e ambiental de Cabo Frio.

“Esse reconhecimento de campo é essencial para observarmos características que nem sempre são perceptíveis por imagens aéreas, via Internet. Avaliamos de perto as condições de cada área para adequar o que pretendemos fazer. É um planejamento voltado à revitalização e qualificação dos espaços públicos”, explicou.

Na orla de Tamoios, a comitiva verificou a disposição atual de quiosques, calçadas e padrões construtivos. A vistoria também avaliou aspectos relacionados à iluminação pública, com foco na adequação e padronização das estruturas. Na praça de Maria Joaquina, foi constatada a necessidade de recuperação do alambrado e requalificação da área da academia popular e do parquinho infantil, inclusive com instalação de sombreiros e criação de novos espaços comunitários. Na Praia da Rasa, os secretários avaliariam a viabilidade de implantação de uma área de contemplação.

O secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, avaliou as possibilidades de arborização e recuperação ambiental das áreas visitadas.

“Nosso papel foi avaliar a viabilidade ambiental das obras e reformas previstas, identificando os cuidados necessários para que cada intervenção ocorra de forma sustentável e compatível com as características de cada local. Em todas as áreas, estamos planejando ações de renaturalização, como já temos feito de forma contínua com o programa ‘Cabo Frio Educada’”, afirmou.

Para o secretário de Turismo, Davi Barcelos, o trabalho também promoverá o fortalecimento do turismo, com melhoria da infraestrutura urbana e paisagística.

“A requalificação dos equipamentos turísticos da cidade faz parte do conjunto de iniciativas que Dr. Serginho tem feito com o intuito de resgatar a credibilidade de Cabo Frio, dando segurança jurídica para os investidores, melhorando o ambiente de negócios e trazendo divisas para a cidade”, disse.

Também participaram das vistorias, pela Secretaria Adjunta de Relações Institucionais da Secretaria Municipal de Gestão e Inovação, as arquitetas Bruna Martins e Letícia Rodrigues, que integram a equipe de projetos.