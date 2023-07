Workshop Olhar da Perifa vai levar jovens de Cabo Frio a uma imersão fotográfica

De 19 a 22 de julho, os jovens cabo-frienses, estudantes das escolas públicas, e inscritos no Workshop Olhar da Perifa, farão uma imersão fotográfica. A atividade vai acontecer nos quatro dias, das 9h às 16h, no CIEP Hermes Barcelos 458, no Jardim Esperança. O projeto é mais uma das ações contempladas pelo Programa Municipal de Editais de Fomento e Difusão Cultural (Proedi), no Edital Gilberto Marques de Fomento à Cultura, da Prefeitura de Cabo Frio, sob coordenação da Secretaria de Cultura.

A proposta, segundo a fotógrafa e produtora cultural Thammy Carvalho, idealizadora do Projeto Social Olhar da Perifa, é que o Workshop seja um curso de férias voltado para os adolescentes da periferia.

“As aulas de fotografia serão voltadas para jovens estudantes da rede pública de ensino de Cabo Frio e um dia, para a exposição do material produzido por eles. Essa ação vai acontecer no período de férias, colocando a moçada em contato com a fotografia, incentivando a criatividade e mostrando que a periferia é cultura”, afirma.

Vão participar do workshop 15 adolescentes de 13 a 18 anos, que se inscreveram previamente. Das vagas disponíveis, cinco foram destinadas para jovens residentes na periferia.

“Serão quatro dias de imersão à fotografia, em que os participantes vão conhecer a história, técnicas, prática, e a técnica Pinhole, de câmera sem lente, com revelação à moda antiga, através de composição química. Depois esse trabalho entrará em exposição para que todos possam ver o material produzido”, finaliza Thammy Carvalho.