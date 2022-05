WTR agitou Arraial do Cabo no fim de semana

Mil e duzentos atletas se reuniram na Praia Grande, no último sábado (28), para percorrer três percursos da 2ª etapa da WTR Omron – tradicional evento do calendário de corridas de montanha no país.

A modalidade, que visa promover o estilo de vida saudável, o ecoturismo e a cultura do esporte em meio ao habitat natural, fez sucesso entre os atletas participantes e reuniu o público para celebrar a premiação no cartão postal cabista.

“O evento foi um sucesso. Começou com o clima meio nublado, às 7 da manhã, o que facilitou muito a vida dos atletas nas primeiras 2 horas da prova e depois o sol abriu e tivemos um dia lindo. O percurso foi bom, bem duro, mas no nível que os atletas gostam. No pós-prova reunimos mais de 2mil pessoas na arena de evento, todos se divertiram e curtiram bastante. Só temos de agradecer aos participantes e nossos patrocinadores que prestigiaram a WTR OMRON Arraial do Cabo”, comemorou Yuri Binder, sócio-diretor da 213 Sports.

Confira abaixo os principais resultados da etapa:

6KM MASCULINO

1º Paulo Roberto Mendes de Souza Jr – 29m46s

2º Auderi Moreira Duarte – 29m55s

3º Lucas Vitoriano – 30m00s

4º Raphael Siqueira – 30m17s

5º Hélio Daniel de Aguiar – 31m56s

6KM FEMININO

1º Sandra Martins – 35m23s

2º Iris Ribeiro do Nascimento – 37m21s

3º Mariane Trindade de Souza – 38m48s

4º Carla Guimarães de Melo Moura – 41m30s

5º Pollyana Chris Ferreira – 42m04s

21KM MASCULINO

1º Eduardo de Brito Ramos – 1h37m11s

2º Frederico Tardelli Trindade – 1h46m58s

3º Wemerson dos Santos Barreto – 1h49m42s

4º José Wellington da Silva – 1h57m04s

5º Roberto Tadao – 1h59m10s

21KM FEMININO

1º Núbia Oliveira – 2h18m46s

2º Cristiana Tavares Rolim – 2h21m26s

3º Mariana Andrade dos Santos – 2h29m54s

4º Maria Isabela Barbieri – 2h33m10s

5º Marcia Cristina Bessa – 2h39m19s

30KM MASCULINO

1º Edivaldo Souza – 2h17m00s

2º Manoel de Jesus Costa Filho – 2h24m03s

3º Eduardo Sutero – 2h38m00s

4º Sergio Luis Araujo Souto – 2h40m43s

5º Gustavo Gouvea de Carvalho – 2h41m54s

O WTR OMRON foi realizado pela 213 Sports e Speed Eventos Esportivos, com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Turismo, Governo, Serviços Públicos, Saúde, Posturas e Segurança Pública, Governo, Eventos, Esporte e Lazer e do IDAC.