XC Run agita Búzios no próximo sábado

No próximo sábado (19), Búzios será palco de mais uma edição da XC Run, uma das corridas de montanha mais aguardadas do país. O evento, que reúne atletas de todo o Brasil, promete movimentar a cidade com uma programação que une esporte, natureza e superação. Com percursos desafiadores que exploram as belezas naturais de Búzios, a competição traz diferentes categorias e distâncias, permitindo que corredores de diversos níveis participem dessa grande celebração esportiva.

A XC Run Búzios é conhecida por sua variedade de modalidades, permitindo que os atletas participem na categoria Solo (42km), em Dupla (2x21km) ou em Quarteto (4x10km), abrangendo diferentes níveis de condicionamento e objetivos. Além disso, os pequenos também terão a oportunidade de participar da prova Kids, trazendo o espírito esportivo para todas as idades.

O evento, que atrai corredores de todo o país, não é apenas uma competição esportiva. A corrida reflete o compromisso da cidade em promover o esporte e o turismo sustentável, aproveitando o potencial natural de Búzios. “A XC Run mostra como Búzios pode ser um polo de eventos esportivos que valorizam nossa riqueza natural e promovem o bem-estar. Estamos prontos para receber os atletas e suas famílias, com uma estrutura preparada para garantir um evento seguro e inesquecível”, afirma o Secretário de Esporte e Lazer, Gugu Braga.

A Secretaria de Esporte e Lazer está empenhada em apoiar a realização do evento, assegurando toda a infraestrutura necessária para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes. A organização já está com toda a logística preparada, contando com pontos de transição ao longo do percurso para garantir a segurança e o controle dos atletas. No entanto, o transporte para as áreas de transição é de responsabilidade dos participantes, inclusive nas categorias de revezamento. O tempo limite para conclusão da prova é de 8 horas, com cortes de tempo nas transições ao longo do trajeto.

A premiação será realizada no Chez Michou às 15h30, onde os melhores colocados nas categorias Solo, Dupla e Quarteto serão reconhecidos. Além disso, todos os atletas que completarem o percurso dentro do tempo limite receberão suas medalhas de finisher. O evento contará ainda com um show de encerramento de Rodrigo Santos e, à noite, a festa oficial do evento acontecerá na Privilege, celebrando o sucesso da XC Run Búzios.

Cronograma:

18 de outubro (sexta-feira)

Local: Hotel Selina Búzios

15h às 23h – Retirada de kits

20h – Congresso técnico

19 de outubro (sábado)

Local: Rua das Pedras

06h – Largada SOLO, DUPLA e QUARTETO

06h10 – Encerramento da largada

14h – Encerramento do tempo limite para conclusão (42km)

14h30 – Largada Kids

15h30 – Premiação (Chez Michou)

16h30 – Show de encerramento com Rodrigo Santos

23h – Festa na Privilege