“Zap da Saúde” facilita acesso a informações para a população de Cabo Frio

Para facilitar o acesso da população a informações oficiais e seguras sobre a Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Cabo Frio conta, desde o mês de março, com atendimento gratuito pelo “Zap da Saúde”. Por meio do número (22) 99782-0945, utilizado somente através do WhatsApp, a população cabo-friense dispõe de diversas orientações sobre a covid-19, além de receber notícias referentes à saúde na cidade.

A comunicação funciona de forma intuitiva e automatizada, orientando o cidadão sobre temas relacionados ao enfrentamento do coronavírus, locais para procurar atendimento em caso de sintomas, onde se vacinar e o atual calendário de imunização. O serviço também dá acesso a notícias por meio do site oficial da Prefeitura de Cabo Frio, além do boletim diário do coronavírus com a situação dos casos na cidade.

Desde o lançamento, o “Zap da Saúde” conta com 4.331 contatos ativos. Destes, 2.016 são mulheres, 1.147 são homens, e o restante faz parte do WhatsApp Business ou são pessoas não identificadas pelo sistema. O menu mais acessado é o “quando eu me vacino?”, que mostra o atual calendário vacinal com opções sobre repescagem, acamados e segunda dose.

O sistema não funciona através de ligações ou áudio, somente por mensagem de texto via WhatsApp. Para ter acesso às informações oficiais e colaborar para o combate a fake news, basta o cidadão adicionar o número na sua agenda de contatos, mandar um “oi”, e começar a utilizar o canal seguindo o passo a passo que será enviado. Todas as campanhas da Secretaria de Saúde são enviadas para os contatos na lista de transmissão.