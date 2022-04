Nesta terça, dia 26, o Prefeito de Cabo Frio voltou ao seu gabinete e disse estar muito feliz.

“Com a minha alta médica, já me sinto preparado para algumas atividades e, com muita cautela, retomar o ritmo de trabalho. Agradeço imensamente à população cabo-friense pelas orações e desejos de boa recuperação”, disse Zé.

Agora, é tempo de pensar no melhor para nossa cidade e continuar com as ações que já são a marca do nosso governo!