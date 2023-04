Zé Neto e Cristiano abrem programação da 3ª edição do Saquarema Country Fest

Começa nesta quinta-feira (27) a 3ª edição do Saquarema Country Fest, realizado no Parque de Exposições, no distrito de Sampaio Correa. A primeira grande atração musical do evento é o show dos sertanejos Zé Neto e Cristiano, previsto para às 23h.

A festa country acontece até o domingo (30) e, além dos shows, conta ainda com disputa da Copa Nacional de Rodeio Tony Nascimento.

Segundo a organização, não vão ser utilizadas esporas nem cinta amarrada na virilha do animal para estimulá-los durante a competição. A estrutura conta também com um parque de diversões e área gastronômica.

Com entrada gratuita, o evento tem início todos os dias às 20h.

Além de Zé Neto e Cristiano, o Saquarema Country Fest terá shows de Tierry, na sexta-feira (28); Mumuzinho, no sábado (29); e Naiara Azevedo no domingo (30).

Segundo o município, as principais linhas de ônibus serão reforçadas para facilitar o acesso da população ao local da festa.