Saquarema Beer Fest começa nesta sexta

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, e em parceria com o Saquarema Convention & Visitors Bureau, irá realizar mais um Saquarema Beer Fest! A edição deste semestre contará com stands de chopp artesanal, espaço de gastronomia, música ao vivo e DJ’s. O evento acontecerá entre os dias 14 e 16 de março, na Praça do Coração, no Centro. Em todos os dias, a entrada é gratuita.

Neste ano, como divulgado no calendário oficial de eventos do Município, a cidade contará com duas edições do festival de cerveja. O Saquarema Beer Fest de verão terá contará com degustação de chopp artesanal, atrações para pessoas interessadas em gastronomia, aquecendo a economia local, unindo cultura e turismo do município, reunindo cervejarias, centenas de rótulos e música de diversos estilos.

Confira, a seguir, a programação completa de shows da 6ª edição do Saquarema Beer Fest!