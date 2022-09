100 mudas de árvores são plantadas em Iguaba Grande

Em comemoração ao dia da árvore, nessa quarta-feira (21), servidores da secretaria de Meio Ambiente estiveram realizando o plantio de diversas mudas de espécies nativas, no parque ecológico municipal Alípio Vila Nova do Nascimento, restaurando parte do ecossistema degradado.

Foram plantadas 100 mudas de Pau-Brasil, Ipê Rosa e Ipê Roxo e Palmeira de Jerivá. Além de promover o reflorestamento, o replantio beneficia também diversas espécies de aves que utilizam as árvores para criar ninhos, repousar e se alimentar.

“É extremamente importante cuidar e preservar a nossa natureza. Hoje estamos realizando um plantio de, aproximadamente, 100 mudas em um local que tinha sido afetado por queimadas, durante o tempo seco. Então, o nosso papel é buscar a revitalização da área. Lembro ainda que o replantio de árvores é uma preocupação recorrente do Governo do prefeito Vantoil Martins, estimulando assim um crescimento ambiental e também embelezando o nosso município”, disse o Secretário de Meio Ambiente Vinícius Lavalle.

Além do plantio realizado nesta quarta, a secretaria de Meio Ambiente executa o reflorestamento recorrente com mudas pelo município. Todas as espécies são cultivadas pelo Horto Municipal. Além disso, moradores podem estar adquirindo espécies gratuitamente, para isso, é necessário comprovar a residência em Iguaba Grande.

O Dia da Árvore foi criado para sensibilizar a população sobre a importância dessa grande riqueza natural e a data foi escolhida por estar próxima ao início da primavera, que começa no dia 22 de setembro.