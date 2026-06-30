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100 pedras de crack são deixadas em fuga de suspeito no Jardim Esperança, em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Policiais militares do 25º BPM apreenderam 100 pedras de crack e um rádio comunicador na noite de domingo (28), na Rua Manduca Cedro, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito fugiu, abandonando uma sacola com 100 pedras de crack, totalizando cerca de 50 gramas, além de um rádio comunicador com base para carregamento.

O material foi apreendido e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada. O suspeito não foi localizado.

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