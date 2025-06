10ª Feira de Descontos da Rua dos Biquínis, em Cabo Frio, acontece de 19 a 22 de junho

A Feira de Descontos da Rua dos Biquínis, em Cabo Frio, chega à 10 edição! A partir desta quinta-feira (19/06), feriado de Corpus Christi, até domingo (22), dezenas de lojas oferecem até 70% de promoção em peças de moda praia, fitness, surfwear e acessórios. O Cabo Frio Convention Bureau apoia a feira, que acontece das 10h às 21h.

Tradicional no mês de junho, a Feira de Descontos movimenta os estoques da coleção de verão anterior, ajudando os lojistas a abrirem espaço e investirem na produção da nova coleção. “É o momento ideal para renovar as vitrines, girar o estoque e preparar a próxima temporada. E, para os clientes – moradores e turistas – é a melhor hora de fazer compras com excelentes descontos”, comenta Silvio César Rodrigues, diretor Comercial da Rua dos Biquínis.

A Rua dos Biquínis é o maior polo de moda praia da América Latina e um dos pontos turísticos mais frequentados de Cabo Frio, oferecendo mais de 100 lojas especializadas em moda praia, fitness e acessórios. No espaço, é possível encontrar variados modelos e acessórios, moda plus size e infantil, além de confecções próprias e exclusivas.

10ª Feira de Descontos da Rua dos Biquínis

De 19 a 22 de junho – quinta a domingo

Das 10h às 21h