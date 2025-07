10ª Parada Gay de Búzios acontece no próximo final de semana

O evento acontecerá sábado e domingo na Praça da Ferradura

No próximo fim de semana, dias 5 e 6 de julho, a partir das 15h, a Praça da Ferradura, em Búzios, será palco de um evento já tradicional no calendário da cidade: a Parada LGBT+ de Búzios. Chegando à sua 10ª edição. A celebração é marcada por muita música, dança, apresentações culturais e, principalmente, um clima de paz, alegria e respeito entre todos os participantes.

Com mais de dez anos de história no município, a Parada já se firmou como um evento pacífico e bem organizado, que nunca registrou incidentes ou confusões. Ao longo dos anos, conquistou a simpatia e a adesão de moradores e turistas, transformando-se em um espaço para famílias, jovens e grupos de amigos aproveitarem o dia com tranquilidade. É uma oportunidade de valorizar a convivência harmoniosa entre diferentes pessoas, com foco na alegria, no entretenimento e na boa energia.

A programação inclui DJs tocando o melhor da música pop e eletrônica, além de shows com bandas e artistas variados, oferecendo um repertório para todos os gostos. A ideia é proporcionar um fim de semana leve e divertido, em um ambiente acolhedor e descontraído. Mais do que uma festa, o evento celebra a diversidade com respeito, sem excessos, mostrando que Búzios é uma cidade que sabe acolher.