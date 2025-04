110 kg de lixo a menos na Praia do Foguete, em Cabo Frio

Neste domingo, 30 de março, no Dia Internacional do Lixo Zero, rolou um mutirão de limpeza na Praia do Foguete, em Cabo Frio. Moradores, voluntários e várias instituições se uniram para combater o lixo marinho e conscientizar sobre a importância do descarte correto.

Foram retirados 110 kg de resíduos, incluindo garrafas de vidro, bitucas de cigarro e embalagens plásticas, que prejudicam a vida marinha e o meio ambiente. Além da coleta, também houve análise do microlixo e dos padrões de descarte da região, gerando dados ambientais importantes.

A ação fez parte da Semana Nacional de Limpeza dos Mares 2025, um projeto do Mar Sem Lixo, que já retirou quase 300 toneladas de resíduos dos oceanos.

Pequenas atitudes fazem a diferença:

Leve seu lixo de volta para casa

Evite plástico descartável

Ensine essa consciência ambiental para as próximas gerações

A Praia do Foguete está no caminho para conquistar o selo Bandeira Azul, que reconhece praias sustentáveis. Vamos juntos cuidar do nosso planeta!