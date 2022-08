Para tudo que a Parada está chegando!

No dia 11 de setembro, Arraial do Cabo vai sediar a 11ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+! O evento acontecerá no Parque Público e o tema deste ano é “Vote com Orgulho”.

A parada, que não acontece desde 2019 devido à pandemia, é uma realização do Grupo Arraial Free, com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.

Em breve mais informações.



Foto: Marcelo Teixeira