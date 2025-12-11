121ª edição da Série Jovens Pianistas de Cabo Frio apresenta Joaquim Buschinelli e Gabriel Beck neste sábado

A Série Jovens Pianistas chega à sua 121ª edição e, desta vez, apresenta ao público dois nomes em plena ascensão no cenário pianístico: Joaquim Buschinelli e Gabriel Beck. O recital acontece neste sábado (13), às 18h, no Charitas, com capacidade limitada a 50 lugares. A entrada é gratuita.
Com direção artística de Hasenclever da Silva Oliveira, a série reafirma seu compromisso de revelar jovens talentos brasileiros e internacionais, mantendo um recorte artístico que valoriza excelência, sensibilidade e diversidade musical. A edição conta com apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).
Os espectadores serão presenteados com um panorama musical que atravessa séculos e estilos. No repertório da noite, obras de Mozart, Berkovich, Beethoven, Chopin, Villa-Lobos e outros mestres que marcaram profundamente a história da música para piano.
Joaquim Buschinelli
Natural de São Paulo, Joaquim Buschinelli começou a estudar piano aos seis anos e, desde então, construiu um percurso impressionante para sua idade. Aluno da Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP), na classe da Profa. Iracele Vera Lívero, o jovem já soma mais de 50 recitais no currículo e uma coleção de prêmios nacionais e internacionais.
Entre suas conquistas mais recentes, destacam-se:
- 1º lugar no Concurso Nacional Infanto-Juvenil Notas de Ouro (2025)
- 2º lugar no Santa Cecília International Piano Competition, em Portugal (2025)
- 2º lugar na Nord Anglia Global Competition (2025)
- 1º lugar no Grand Prize Virtuoso – Barcelona (2024), com apresentação no icônico Palau de la Música Catalana
- Três prêmios consecutivos no Concurso Nacional de Piano Souza Lima (2023, 2024 e 2025)
Joaquim já foi o participante mais jovem em masterclass do Laboratório de Piano da USP, demonstrando maturidade artística precoce e técnica em constante evolução.
Programa de Joaquim Buschinelli
- Mozart – 1º movimento da Sonata nº 17, K. 570
- Isaak Berkovich – Toccata
- Chopin – Polonaise nº 13 em Lá Bemol Maior (Opus póstumo)
- Villa-Lobos – O Polichinelo
Gabriel Beck
Outro destaque da noite é o pianista Gabriel Beck, também formado na EMESP e orientado pela Profa. Dra. Iracele Vera Lívero. Com trajetória já consolidada em diversos concursos, Gabriel conquistou premiações em competições como:
- Great Masters International Piano Competition – Vladimir Horowitz Edition (Espanha)
- Golden Classical Music Awards (Carnegie Hall, EUA)
- International Music Competition Bonn – Grand Prize Virtuoso (Alemanha)
- Concurso Internacional Linda Bustani (Brasil)
- Concurso de Piano Souza Lima (Brasil)
Além disso, já se apresentou em importantes palcos, incluindo a Weill Recital Hall do Carnegie Hall, em Nova York, e séries respeitadas do circuito de música erudita paulista e carioca. Em 2023, foi um dos finalistas do Programa Prelúdio, da TV Cultura, selecionado entre 170 jovens pianistas.
Participou também de masterclasses com nomes de projeção internacional, como Jonathan Fournel, Cristian Budu, Ney Fialkow e Marc-André Hamelin.
Programa de Gabriel Beck
Ludwig van Beethoven – Sonata nº 7, Op. 10 nº 3
- Presto
- Largo e mesto
- Menuetto
- Rondó
Frédéric Chopin
- Valsa Op. 34 nº 1
- Scherzo nº 1 – Op. 20
- Noturno Op. 32 nº 1
- Noturno Op. 32 nº 2
- Scherzo nº 3 – Op. 39
Serviço:
121ª edição – Série Jovens Pianistas
Atrações: Joaquim Buschinelli e Gabriel Beck
Data: sábado (13), 13 de dezembro de 2025
Horário: 18h
Local: Charitas, Cabo Frio
Entrada: gratuita
Capacidade: 50 lugares
Direção artística: Hasenclever da Silva Oliveira
Apoio: PNAB