13 toneladas de resíduos são retiradas da Praça da Cidadania, em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nesta quarta-feira (17) uma ação de limpeza e manutenção preventiva na Praça da Cidadania, com a retirada de 13 toneladas de resíduos acumulados em ralos e caixas de passagem.

O objetivo da iniciativa é garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem e evitar transtornos causados por alagamentos. A Prefeitura reforça ainda a necessidade de conscientização de comerciantes e barraqueiros da região para que não descartem gordura ou resíduos nas redes pluviais, prática que compromete o escoamento da água da chuva.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal, a ação faz parte do cronograma permanente de manutenção da cidade.

“A gente segue cuidando da nossa cidade com compromisso e dedicação. Esse serviço na Praça da Cidadania foi de extrema importância. O trabalho não para. Vamos chegar em todos os bairros de Cabo Frio”, destacou.