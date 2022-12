13 Transatlânticos passarão por Búzios até o final do ano

Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, espera receber mais de 39 mil turistas até 31 de dezembro de 2022 por meio dos navios de Turismo. Serão 13 transatlânticos que atracarão na baía buziana durante este período que antecede as festas natalinas e o réveillon, com desembarque nos píeres do Centro e Porto Veleiro.

Nesta sexta-feira (16), dois (02) Transatlânticos estão ancorados em águas buzianas, com desembarque no píer do Centro: o Costa Fortuna e o Europa.

Cada Transatlântico tem em média 3.000 passageiros, conforme um estudo da Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia Brasil) com a FGV, cada turista gasta entre R$ 770 (embarque ou desembarque) e R$ 605 (em trânsito) com alimentação, bebidas, presentes, passeios, entre outros.

Segundo o secretário interino de Turismo de Búzios, Maycon Siqueira, a movimentação de embarque e desembarque nos píeres serão intensas: “Em alguns dias, chegamos a receber quase 7 mil passageiros ao mesmo tempo, no nosso píer do Centro. Os navios trazem um fluxo grande de turistas que movimentam muito nossa economia.”

Chegada dos Transatlânticos até 31 de dezembro:

16/12 – Costa Fortuna e Europa

17/12 – Costa Firenze e MSC Fantasia

18/12 – Seven Seas Mariner e MSC Seashore

22/12 – MSC Seashore

23/12 – MSC Música

24/12 – MSC Fantasia

27/12 – MSC Fantasia

28/12 – MSC Preziosa

29/12 – MSC Seashore

31/12 – MSC Seaview