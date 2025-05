15 novas vagas de emprego estão disponíveis em Arraial do Cabo

Se você está em busca de oportunidade no mercado de trabalho, o Balcão de Empregos de Arraial do Cabo tem 15 novas vagas disponíveis. Aproveita para marcar aquele amigo ou parente que está em busca dessas oportunidades.

Muita atenção para como se candidatar a uma vaga:

1⁰ Passo: Preencha o formulário “Cadastro do Trabalhador” disponível na nossa bio.

Obs.: Caso já tenha realizado esse cadastro, validará o mais atual

2⁰ Passo: Confira se o seu currículo está atualizado e o envie pelo próprio formulário, por e-mail ou whatsapp DIRETAMENTE para o Setor de Trabalho e Renda.

Email: trabalhoerenda@arraial.rj.gov.br

Whatsapp (22) 98151-7899

Importante! É necessário Colocar no assunto do email ou na mensagem do whatsapp: seu nome completo e nome da vaga para qual deseja se candidatar.

3⁰ Passo: Grave nosso contato em sua agenda do celular e fique atento ao telefone para não perder a oportunidade de ser chamado para uma entrevista.

Exigindo ou não experiência, é primordial ter boa vontade, estar disposto a aprender, ser proativo e ter dedicação ao trabalho!