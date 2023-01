170 mil veículos deverão passar na ViaLagos no feriado de São Sebastião e Cabofolia

Com o feriado de São Sebastião (20) na cidade do Rio de Janeiro e o Cabofolia, micareta que será realizada em Cabo Frio, neste final de semana, a CCR ViaLagos estima a passagem de mais de 170 mil veículos pela rodovia a partir desta quinta (19) até segunda-feira (23), sendo amanhã e sexta (20) os dias de maior fluxo na ida para Região dos Lagos, quando deverão passar 34 e 39 mil veículos, respectivamente. Na volta do feriado, são esperados 42 mil veículos no domingo (22) e outros 30 mil na segunda (ver fluxo diário abaixo).

A CCR ViaLagos está com a Operação Verão na rodovia com todas as equipes de atendimento e viaturas do SOS da Concessionária reforçadas para atender ao aumento de 20% no fluxo de veículos nessa época, em relação ao restante do ano. A rodovia é monitorada por câmeras e conta painéis luminosos e três bases de atendimento ao cliente, onde há com colaboradores e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate. Duas bases estão localizadas no sentido Região dos Lagos, nos quilômetros 21,5 (Rio Bonito – ao lado da praça de pedágio) e 40,5 (Araruama); e uma no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 56 (São Pedro da Aldeia). A Polícia Militar Rodoviária intensificará as fiscalizações na via e o CPROEIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, da Polícia Militar, atuará na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio – infração grave sujeita a multa que pode causar acidentes.

Orientações aos motoristas: é recomendável que o motorista, antes de viajar, verifique as condições gerais do veículo como as lanternas e faróis, calibragem dos pneus, filtro de ar e os níveis de água e óleo do motor e também o de combustível. É importante obedecer à sinalização e os limites de velocidade da rodovia para evitar acidentes.