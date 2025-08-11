18ª Corrida da Padroeira abre as comemorações pelo Dia de Nossa Senhora da Assunção em Cabo Frio

A manhã deste domingo (10) foi marcada por esporte, fé e confraternização na 18ª edição da Corrida da Padroeira, tradicional prova de rua que faz parte das celebrações pelo Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Cabo Frio, comemorado no próximo dia 15 de agosto.

O evento reuniu atletas de toda a Região dos Lagos e de cidades vizinhas, que se desafiaram nos percursos de 5 km e 10 km. A largada aconteceu em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, no Centro da cidade.

Antes do início da prova, os participantes receberam uma bênção especial do pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, padre Marcelo Chelles, reforçando o caráter simbólico da corrida, que une devoção e atividade física.

“É uma alegria a nossa paróquia realizar mais uma Corrida da Padroeira Nossa Senhora da Assunção. Quero solicitar a Deus a sua bênção para a vida de cada um de nós. Que o Senhor nos dê amparo e sustente nossas vidas. Nos dê saúde e paz, solicitando a intercessão das mãos maternas da Virgem Maria, a mãe do Senhor Jesus e a nossa mãe”, disse o padre antes de rezar o Pai Nosso e Ave Maria acompanhado dos atletas.

O trajeto levou os competidores por pontos marcantes de Cabo Frio, incluindo as ruas históricas do Centro, o cenário deslumbrante da orla da Praia do Forte e o charmoso bairro da Passagem. A linha de chegada foi na Praça Porto Rocha, também em frente à Igreja Matriz, onde amigos, familiares e público em geral aguardavam para celebrar a conquista dos corredores.

No dia dos pais, atleta Anderson China completou o circuito de 5 km empurrando a filha em um carrinho (Foto: Allan Silva/SECOM)

Entre os participantes, um momento especial chamou a atenção do público: o corredor Anderson China completou os 5 km empurrando o carrinho da filha Luna, de 3 anos.

“Correr com ela no Dia dos Pais é um prazer enorme. Participo de várias provas na região, mas nessa data sempre priorizo estar com minha filha. Foi um momento só nosso”, contou Anderson, que concluiu o percurso em 21 minutos e 15 segundos.

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, destacou a importância da corrida para o calendário esportivo e cultural da cidade.

“Foi ótimo. O evento está cheio. Cidade feliz respirando alegria. A Corrida da Padroeira é um símbolo da nossa tradição e demonstra como esporte, fé e turismo caminham juntos para fortalecer nossa identidade e movimentar a economia local”, afirmou o prefeito, que participou da corrida no percurso de 10 km.