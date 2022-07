1º Festival da Lagoa de Arraial do Cabo terá diversas atrações

O 1º Festival da Lagoa acontece de 28 a 31 de julho, no Distrito de Figueira, em Arraial do Cabo. O evento vai reunir cantores de vários ritmos, como samba, sertanejo, pop rock, além de música gospel. A festa será realizada no Campo do Beira Mar, a partir das 19h. É a primeira vez que os Distritos recebem um evento desse porte.

A iniciativa é da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Governo, Eventos, Esporte e Lazer, com apoio da Prolagos, Associação dos Pescadores Artesanais de Monte Alto (APAMA) e Associação de Pescadores de Figueira (APADFIG).

Confira a programação completa:

28/07

Davi Sacer

29/07

Tiee

30/07

Ramona Rox

Léo Parazi

31/07

Israel Novaes