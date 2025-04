2° Audiência Pública discute melhorias no transporte coletivo em Arraial do Cabo

Pesquisa online já recebeu cerca de 790 respostas com queixas.

Usuários do transporte coletivo participaram, na noite de quarta-feira (16), de mais uma audiência pública sobre o transporte coletivo. O encontro, realizado no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, contou também com representantes da sociedade civil e da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Durante a audiência, foram apresentados dados parciais da pesquisa online, que já recebeu cerca de 790 respostas com queixas, sugestões e informações sobre o perfil dos usuários.

A ação é promovida pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, e integra um conjunto de estratégias para melhorar o transporte coletivo, tornando-o mais seguro, acessível e eficiente.

“As respostas mostram problemas como superlotação, insegurança para mulheres e dificuldade de acesso para mães com crianças. Muitos ainda são impedidos de exercer a cidadania por falta de transporte, como os moradores de Pernambuca, que não conseguiram vir”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Maycon Victorino.

O questionário, que pode ser respondido aqui pelo link abaixo , segue disponível até esta quinta-feira (17) e a participação popular é essencial para construir soluções eficazes para o setor.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBGaawfQrKjEVbc3WsAc30g9KFeK11nKk3R7wI3wV8gEr9zA/viewform

Pesquisa online já recebeu cerca de 790 respostas com queixas.

Usuários do transporte coletivo participaram, na noite de quarta-feira (16), de mais uma audiência pública sobre o transporte coletivo. O encontro, realizado no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, contou também com representantes da sociedade civil e da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Durante a audiência, foram apresentados dados parciais da pesquisa online, que já recebeu cerca de 790 respostas com queixas, sugestões e informações sobre o perfil dos usuários.

A ação é promovida pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, e integra um conjunto de estratégias para melhorar o transporte coletivo, tornando-o mais seguro, acessível e eficiente.

“As respostas mostram problemas como superlotação, insegurança para mulheres e dificuldade de acesso para mães com crianças. Muitos ainda são impedidos de exercer a cidadania por falta de transporte, como os moradores de Pernambuca, que não conseguiram vir”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Maycon Victorino.

O questionário, que pode ser respondido aqui pelo link abaixo , segue disponível até esta quinta-feira (17) e a participação popular é essencial para construir soluções eficazes para o setor.