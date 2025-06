2ª edição da Jornada das Infâncias começa nesta quinta-feira em Arraial do Cabo

Arraial do Cabo recebe, nos dias 26 e 27 de junho, a segunda edição da Jornada das Infâncias, evento voltado ao público infantil que promete dois dias de muita diversão, cultura e aprendizado. A programação acontecerá a patir das 9:00, em frente ao Estádio Hermenegildo Barcellos, e será aberta a toda a população, com entrada gratuita.

Após o sucesso da primeira edição, realizada no ano passado, a Jornada retorna com ainda mais atrações para estimular o brincar, a criatividade e o desenvolvimento das crianças. O espaço contará com diversos estandes oferecendo oficinas de vivências, com atividades voltadas à curiosidade, pesquisa, investigação e experimentação. Haverá também circuitos esportivos, além de um ambiente com várias brincadeiras tradicionais.

Um dos destaques desta edição é a Tenda Antirracista, com atividades de pintura , valorizando a cultura negra desde a infância. Outro ponto importante da estrutura será o espaço multifuncional, projetado para promover inclusão e acessibilidade, equipado com materiais didáticos adaptados às diferentes necessidades das crianças.

Durante os dois dias de evento, o público poderá ainda aproveitar uma rica programação cultural com apresentações artísticas pensadas especialmente para encantar os pequenos.

A participação das crianças da rede municipal de ensino está organizada conforme a faixa etária: os alunos da Creche I à Creche IV deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis durante toda a programação. Já as turmas do Pré I e Pré II participarão acompanhadas pelas equipes escolares.