Acontece neste final de semana, o 2º Arraiá do Itajuru, em Cabo Frio. Muita música, animação e diversas comidas tipicas.

A festa começa na sexta-feira (05), com o forró do Balada Boa, no sábado (06) é a vez de Felipe Secco, Juninho Ferrariy e Binho Alves agitarem a noite. Para encerrar o evento, Renatinho Penco, os Mineirinhos e Lucas dos Teclados se apresentam no domingo (07).

O arraiá acontece na Rua Zé Pretinho, no Bairro do Itajurú. Organização: Alex Martins e Leís Santana.