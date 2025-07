2º Best Trick Open Park – Campeonato de Skate na FLIG de Iguaba Grande

A Secretaria de Esporte convida todos os amantes do skate para acelerar o coração da cidade no dia 12 de julho, durante a FLIG – Feira Literária de Iguaba Grande, com o imperdível 2º Best Trick Open Park!

A competição vai reunir skatistas a partir dos 11 anos em uma disputa eletrizante pelas manobras mais radicais. O desafio é simples: quem mandar o melhor trick, leva! E não para por aí, nos dias 10 e 11 de julho, irão rolar oficinas gratuitas de skate, para quem quer aprender, aperfeiçoar ou simplesmente curtir essa vibe sobre rodas.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link:

https://www.even3.com.br/2-best-trick-open-park-593626/

Garanta sua vaga, prepare suas manobras e venha fazer história na pista!