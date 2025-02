3º Festival de Torresmo e Churrasco de Chão de Arraial do Cabo terá mais de 20 pratos assinados por chefs renomados

A 3ª edição do Festival de Torresmo e Churrasco de Chão de Arraial do Cabo acontece de 07 a 09 de fevereiro, no Estádio Barcelão, no Centro, a partir das 13h. O evento trará mais de 20 pratos, incluindo hambúrgueres, costela e cortes especiais, todos preparados por chefs renomados.

Os valores variam: porção pequena com acompanhamento (R$ 35,00) e porção grande (R$ 60,00). Para quem busca outras opções, haverá uma área de food trucks com pratos variados e doces. O evento também contará com atrações musicais e espaço kids.

“A terceira edição do Festival será um evento com gastronomia variada, atrações musicais e muita diversão para toda a família”, afirma o diretor de Eventos, Max Magalhães.

Evento com entrada gratuita para todo o público!