4ª edição do Meeting do Autismo, que acontece em março, em Búzios, tem programação definida  

O 4º Meeting da Academia do Autismo, que acontece nos dias 21 e 22 de março, em Búzios (RJ), está com inscrições abertas e programação definida. O encontro promete abordar temas de grande interesse, como Inclusão Escolar e Autismo na Vida Adulta. Uma das palestras mais concorridas promete ser a do jornalista Manoel Soares e da empresária Dinorá Rodrigues, sobre a jornada atípica para pais e mães. O casal tem dois filhos com transtorno do espectro autista (TEA).

Também entre os destaques estão o bate-papo com a advogada Carla Bertin, que vai abordar os “Direitos do Autista na Prática”; e a palestra de seu filho autista Gabriel Bertin, com o tema “Se um pode, todos podem”. Já a pesquisadora e doutora Anita Brito irá apresentar “Neurociências e inclusão: O que é preciso saber?”, enquanto a terapeuta Coralina Matos traz “O impacto do desenvolvimento sensóriomotor para a autonomia ao longo da vida”.

O Meeting é promovido pela Academia do Autismo, primeira instituição de ensino especializada em TEA da América Latina, com sede em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O congresso é destinado a profissionais da Saúde e Educação, pais, familiares, cuidadores de pessoas com TEA e demais interessados no tema. Em sua quarta edição, a expectativa é reunir mais de 1.200 participantes, superando o evento de 2024, que somou 700 inscritos. Em 2025, além das palestras, o congresso traz novidades, como área para expositores, podcast e rodas de conversa.

Sobre a Academia do Autismo

A Academia do Autismo é a primeira instituição de ensino especializada em TEA da América Latina, com sede em São Pedro da Aldeia. A Academia foi idealizada em 2015, concretizando-se em 2016, a partir da necessidade de Mayara e de Fábio Coelho, sócios na Academia do Autismo, em buscar conhecimento e capacitação a partir do diagnóstico dos filhos, Guilherme e Fernando. ”Era uma necessidade nossa, como pais, e também dos profissionais da região, que os atendiam na escola e nas clínicas onde a gente frequentava“, contam o psicólogo Fábio e a psicopedagoga Mayara.

“Percebemos, juntamente com outros pais, que era fundamental capacitar os profissionais, já que não encontrávamos tratamento e ensino de qualidade, baseado em evidências. Então, dessa nossa dor, como eu estava me formando em Psicologia, nasceu a Academia do Autismo. São dezenas de cursos livres na área do autismo, todos com uma pegada bem prática para transformar realmente o dia a dia e uma metodologia de ensino inovadora, com bastante interação e troca”, completam.

Além do Meeting, que está em sua quarta edição, a Academia do Autismo mantém outros projetos em paralelo: a Academia Solidária, que ajuda instituições de apoio a pessoas com TEA em todo o Brasil; o Centro Integrado de Aprendizagem em Autismo, a maior plataforma de formação continuada em Autismo e que concentra mais de 20 mil pais, profissionais e terapeutas em uma grande comunidade de construção de soluções para o TEA no Brasil; além do MAAIS, Experts e Projeto Guiando.

Somando as páginas mantidas pela Academia do Autismo, contam-se cerca de 600 mil seguidores, além dos mais de 300 mil participantes dos eventos gratuitos da Academia do Autismo. Mais de 60 mil alunos já passaram por algum dos cursos da instituição.

SERVIÇO

4º Meeting da Academia do Autismo

Data: 21 e 22 de março de 2025 – sexta e sábado

Local: Hotel Atlântico – Búzios (RJ)

Inscrições:

Instagram: @meetingacademiadoautismo

PROGRAMAÇÃO

Palco Principal

– 21 de março (sexta-feira)

7h – Credenciamento + Momento de Fotos com Fábio Coelho

10h – UM OLHAR ALÉM – Estudo de caso: da teoria para a práxis – Phâmella Azevedo, Thiago Dias e Thaís Tavares

11h – Inclusão Escolar – Michelle Botelho, Aline Mediato, Anderson Antônio

12h às 14h – Almoço

14h – Retorno

14h30 – Autismo na Vida adulta – Odila Mansur

15h30 – Comorbidades no TEA – Laura Mansur

16h20 às 17h20 – Intervalo

17h40 – Direitos do Autista na Prática – Carla Bertin

18h20 – Se um pode, todos podem – Gabriel Bertin

19h – Empresa Inclusiva: Autistas crescem e precisam ser incluídos no mundo corporativo – Mônica Carvalho

19h40 às 20h – Encerramento do dia

– 22 de março (sábado)

8h – Credenciamento

8h30 – Abertura

9h – TEA sem Crise: Redução de comportamento problema – Fábio Coelho

10h às 10h30 – Intervalo

10h30 – Estimulação motora no Autismo – Daniel Carmo

11h20 – Em dose Dupla: Uma jornada sobre a maternidade e paternidade atípica – Manoel e Dinorá Rodrigues

12h10 às 14h – Almoço

14h às – Retorno

14h30 – O impacto do desenvolvimento sensóriomotor para a autonomia ao longo da vida – Coralina Matos

15h30 – Ponta dos pés e autismo: como podemos ajudar? – Carolina Quedas

16h20 às 17h – Intervalo

17h – Práticas baseadas em evidências na comunicação aumentativa e alternativa – Germanna Parreiras

17h50 – Neurociências e inclusão: O que é preciso saber? – Dra. Anita Brito e Família Brito

18h40 às 19h30 – Premiação + Encerramento