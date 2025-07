4ª edição do Projeto “Seja Legal” acontece neste sábado na Trilha dos Cardeiros, em São Pedro da Aldeia

A 4ª edição do projeto “Seja Legal: Preservar é Fundamental” acontece neste sábado (12/07), na Trilha dos Cardeiros, em São Pedro da Aldeia. A concentração será no início do percurso, localizado no píer ao final da Praia do Sudoeste, a partir das 8h. Os interessados podem se inscrever de forma on-line, por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSbjtMANJ22VYYXgPSSwZwhfFxHPDwqvJ10JS5FSI-hoOfSw/viewform. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Turismo.

A iniciativa com o apoio das Secretarias de Meio Ambiente e Pesca e de Serviços Públicos, além da Polícia Militar Ambiental, INEA, Geoparque Costões e Lagunas, Grupo Escoteiro de São Pedro da Aldeia e Rede Trilhas. O objetivo é fomentar a limpeza dos pontos turísticos naturais da cidade, em conjunto com a prática de exercícios físicos e o turismo ambiental.

Os interessados devem comparecer ao local com roupas leves, filtro solar e água para uso pessoal. O percurso de 5km não é recomendado para menores de 12 anos. Menores de 18 anos só podem participar acompanhados de adulto responsável.