4ª edição do projeto “Seja Legal: Preservar é Fundamental” de São Pedro da Aldeia recolhe mais de 70 kg de lixo

A conscientização ambiental nos principais pontos turísticos de São Pedro da Aldeia segue a todo vapor. A quarta edição do projeto “Seja Legal: Preservar é Fundamental” retomou ao ponto de origem, a Trilha dos Cardeiros, no bairro Praia do Sudoeste, no sábado (12/07). O evento recolheu 70,305 quilos de resíduos ao longo de toda trilha. A ação da Secretaria de Turismo conta com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, além do 155⁰ Grupo Escoteiro de São Pedro da Aldeia (Gespa), da Rede Trilhas Brasil, do GeoParque, da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM) e de guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Foto: Renan Freitas/PMSPA

O evento foi realizado em todo o trajeto da Trilha dos Cardeiros, iniciando no bairro Praia do Sudoeste e terminando no bairro da Baleia. Além do recolhimento de resíduos, também foram instaladas novas placas informativas pelo caminho, conscientizando sobre atividades proibidas no local, como acampar, fazer churrasco, deixar lixo ou utilizar objetos cortantes ou perfurantes.

Foto: Renan Freitas/PMSPA

O secretário de Turismo, Rodolfo Jotha participou da iniciativa e falou sobre a importância de preservar os equipamentos turísticos do município. “Quero agradecer a todos que tiraram seu tempo no sábado de manhã para estar aqui. Essa ação é em prol de um benefício coletivo. Preservar nossos equipamentos turísticos é fundamental para podermos aproveitar as belezas naturais da nossa cidade”, apontou.

Foto: Renan Freitas/PMSPA

A diretora presidente do Grupo Escoteiro de São Pedro da Aldeia (155⁰ Gespa), Simone Giampaoli, comentou sobre a parceria com a Prefeitura. “Temos uma parceria muito fortalecida com a Prefeitura e acompanhamos a marcação da Trilha dos Cardeiros desde o início. Fizemos a visita técnica e participamos de todo o treinamento de sinalização pela Rede Trilhas, inclusive contribuindo com a sinalização das pegadas nos mourões. Então, os jovens têm um sentimento de pertencimento daqui e, atualmente, a gente está como a entidade mantenedora da trilha. Os escoteiros vêm pelo menos uma vez por mês para ver como está, se as pegadas estão sinalizadas, a gente faz a repintura, ou até nos próprios banners, se precisa recolocar, entre outros. Fazemos um diagnóstico e entregamos um relatório à Secretaria de Turismo”, explicou.

Foto: Renan Freitas/PMSPA

O passeio em família teve um significado a mais para Priscila, Gustavo e o pequeno Davi Pinheiro, de sete anos. “Essa é uma iniciativa muito importante na nossa cidade, uma conscientização da população sobre esse espaço público, coletivo, que precisa ser preservado para ser desfrutado. Nosso papel é contribuir com o ecossistema e ajudar a tirar o lixo que pode prejudicar os animais que habitam aqui. Estamos muito felizes em participar dessa ação”, comentou Priscila Pinheiro. O pequeno Davi também aprovou a iniciativa. “Muito legal, a parte mais legal foi quando achei um óculos escuro no meio da mata e meu pai me ajudou a pegar e colocar no saco de lixo”, contou.

Foto: Renan Freitas/PMSPA

Graça e Bianca Matos, que aproveitaram a ação pela primeira vez, já garantem que vão querer voltar mais vezes. “Estou gostando muito. Eu moro aqui há 34 anos e não conheço São Pedro da Aldeia. Essa é a primeira vez na vida fazendo trilha. Minha filha viu a chamada no Instagram da Prefeitura e nos inscrevemos. Adorei, vou ficar atenta para participar das próximas, com certeza”, falou Graça Matos.

Foto: Renan Freitas/PMSPA

O secretário adjunto de Pesca, Breno dos Santos, participou da ação. O evento contou com o apoio dos pescadores locais, que levaram hidratação para pontos mais distantes da trilha e ajudaram a levar o lixo coletado até o ponto de encontro no rancho da Baleia de barco.Também participou do evento, a consultora do programa Bandeira Azul, Paloma Arias.