24ª Degusta Búzios começa na próxima semana

O município de Armação dos Búzios se prepara para a 24ª edição do Degusta Búzios, o maior festival gastronômico da Região dos Lagos, que agita o balneário nos dias 2, 3, 4, 9, 10 e 11 de agosto.

Os dois finais de semana do evento movimentam as Rua das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, na Orla Bardot e na Praça dos Ossos.

Nesta edição, mais de 150 estabelecimentos de Búzios participam com uma culinária variada para todos os públicos, oferecendo pratos a R$ 29 e sobremesas a R$ 23.

Entre os estabelecimentos já confirmados estão: The Jul’s, aGaleria, Sushi 11, Om Vegetariano, Café Porteño, La Gare, Tawa, Sanse Café, Comune, Casa Somar, Nami, Místico, Jhans Cervejaria Artesanal, Maria Maria Café, Maria Maria Gelato, Mata Hari, entre outros.

Na Praça dos Ossos, o público desfruta de um clubinho para as crianças e uma programação musical com a participação de DJs e shows. A programação conta ainda com uma homenagem às mulheres de Búzios na gastronomia: uma caiçara e uma quilombola, além da presença de artistas do Circolo Social, projeto de circo social da cidade.

Serviço:

Datas: 2, 3, 4 e 9, 10 e 11 de Agosto.

Local: Armação dos Búzios – Rua das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos.

Instagram: @degustabuziosoficial

Horários do Evento:

– Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias e Orla Bardot:

02/08/2024 – 18h às 24h (sexta-feira)

03/08/2024 – 18h às 24h (sábado)

04/08/2024 – 16h às 22h (domingo)

09/08/2024 – 18h às 24h (sexta-feira)

10/08/2024 – 18h às 24h (sábado)

– Praça dos Ossos:

03/08/2024 – 15h às 23h (sábado)

04/08/2024 – 14h às 23h (domingo)

10/08/2024 – 15h às 23h (sábado)

11/08/2024 – 14h às 23h (domingo)