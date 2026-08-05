5ª Corrida Morada da Aviação Naval vai acontecer final do mês em São Pedro da Aldeia

Um dos eventos esportivos mais aguardados de São Pedro da Aldeia já tem data marcada.

A 5ª Corrida Morada da Aviação Naval será realizada no dia 30 de agosto (domingo) e, nesta edição, traz uma novidade: a largada acontecerá na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, às 8h.

Percurso de 5km

Também haverá Prova Kids

Inscrições gratuitas (em breve)

A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Comando da Força Aeronaval, em comemoração aos 110 anos da Aviação Naval Brasileira.

Fique ligado em nossos canais oficiais. Em breve divulgaremos a data de inscrição! 💙