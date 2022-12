5ª edição do Jogos de Verão de Cabo Frio contará com esporte e show de Natiruts

O esporte vai tomar conta de Cabo Frio nesse fim de semana com os Jogos de Verão, edição “Viva o Reencontro”. O evento chega a Cabo Frio para estimular hábitos saudáveis, a prática de exercícios e o estímulo a atividades ao ar livre.

O evento começa no próximo dia 3 de dezembro, com natação na Praia do Forte a partir das 7h30 da manhã. Uma arena será montada na Praça das Águas para que o público prestigie as provas. Já no domingo (04), é a vez da prova de corrida de 5km na orla da Praia do Forte, com largada marcada para as 8h. Além disso, o fim de semana inteiro reserva também diversas atividades, como recreação, funcional, yoga, música ao vivo e um grande show com a banda Natiruts, que encerra os Jogos de Verão em grande estilo.

Os Jogos de Verão está em sua 5ª edição e foi pensado principalmente para levar entretenimento e qualidade de vida para todos através do esporte. Quer participar? Faça sua inscrição no site www.jogosdeverao.com.br até esta sexta-feira (02)!