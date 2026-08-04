5º Praia Rock Chopper MC acontece esse mês em Saquarema

Jornal de Sábado
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O ronco dos motores vai tomar conta de Saquarema!

Nos dias 15 e 16 de agosto, acontece o 5º Praia Rock Chopper MC, um grande encontro que reúne motociclistas, motoclubes, amantes do rock e famílias em um fim de semana de muita música, confraternização e cultura biker.

Com bandas de rock ao vivo, exposição de motocicletas, área gastronômica, estandes temáticos e um ambiente de integração, o evento promete movimentar a cidade e celebrar a paixão pelas estradas e pelo rock’n’roll.

Dias 15 e 16 de agosto
A partir das 13h
Rua 1, Loteamento Barra Nova, nº 678 – Barra Nova

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