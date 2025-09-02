Caminhões são autuados por descarte irregular de água de degelo na Ilha da Draga em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, realizou, nesta segunda-feira (1º), uma ação de fiscalização na Rua José Augusto Saraiva, na Ilha da Draga. Dois caminhões foram flagrados com dreno aberto, despejando água de degelo de pescado em via pública. Os veículos foram autuados e tiveram os drenos imediatamente fechados pela equipe de Fiscalização Ambiental.

Os veículos multados pertencem ao mesmo proprietário, que já havia sido notificado durante operação no dia 5 de agosto. Na primeira ação, realizada no entorno do Mercado Municipal do Peixe, dez caminhões foram notificados, apenas em caráter educativo, com orientações sobre a proibição do descarte irregular de resíduos líquidos nas ruas e a necessidade de adequação dos drenos. Apesar da advertência e do prazo concedido para regularização, a equipe de Fiscalização Ambiental constatou a reincidência.

“O objetivo da Prefeitura é, sempre, o caminho do diálogo e da orientação. No entanto, essa reincidência mostra que alguns insistem em descumprir as normas. Não podemos permitir que esse tipo de resíduo continue sendo descartado nas vias públicas, causando mau cheiro, atraindo insetos e representando risco ambiental. Por isso, a autuação foi aplicada”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira.

A Secretaria de Meio Ambiente reforça que continuará com as ações de fiscalização, tanto na área do Mercado de Peixe quanto em outros pontos da cidade, para coibir práticas irregulares, visando a segurança e a qualidade de vida da população.

Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais da pasta, pelo telefone (22) 3199-1313, e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br, ou, ainda, pelo número 153 da Guarda Civil Municipal.

Ordenamento no Mercado do Peixe

Nos últimos meses, o Mercado do Peixe tem recebido uma série de iniciativas, promovidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, visando organizar o espaço e garantir condições sanitárias adequadas. Foram implementadas demarcações e a sinalização nas áreas de carga, descarga e estacionamento, com horário definido para o funcionamento de caminhões (das 3h às 9h), além da integração do estacionamento ao sistema rotativo municipal via aplicativo Digipare Zona Azul Digital, com gratuidade aos moradores e tarifa para visitantes.

As ações incluíram atividades educativas, como panfletagem sobre o uso do aplicativo, e orientações aos comerciantes e fornecedores sobre o descarte correto da água de degelo e resíduos, em um esforço para promover saúde pública, a preservação ambiental e um espaço mais digno para quem consome e trabalha com a pesca artesanal.