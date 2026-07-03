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Festival do Camarão de Cabo Frio terá pratos a R$40

Jornal de Sábado
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Há 20 edições, o sabor do camarão encontra o orgulho de uma comunidade.

O Festival do Camarão nasceu da tradição da Praia do Siqueira, da força das famílias que vivem da pesca, das receitas passadas de geração em geração e da profunda ligação com a Lagoa de Araruama.

Nesta edição especial, que acontece entre 09 e 12 de julho, moradores e visitantes poderão saborear cerca de 40 pratos diferentes à base de camarão, preparados por quem faz dessa tradição um verdadeiro patrimônio da cidade. Além da gastronomia, o festival reúne barracas de artesanato e doces, valorizando os talentos e a cultura local.

E o melhor: todos os pratos têm preço único de R$ 40, para que você possa escolher o seu favorito e viver uma experiência cheia de sabor e história.

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